Зеленський прибув до Швейцарії. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Мета цього заходу — наблизити справедливий і довготривалий мир для України.

Про це Зеленький написав на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 14 червня.

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Президент Зеленський прибув на Глобальний саміт миру

"Прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою — наблизити справедливий і тривалий мир для України", — заявив президент.

На думку, глави держави, Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожної держави у світі. Зокрема йдеться про ядерну та продовольчу безпеку, повернення військовополонених, депортованих осіб, зокрема українських дітей.

Також президент розповів, що у саміті візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.

"Вдячний усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН", — зазначив Зеленський.

Роль міжнародної спільноти у світі

Разом із світовою спільнотою, зазначив президент, Україна має докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації. Також треба унеможливити їх повторення.

Зеленський додав, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей.

"Голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", — резюмував президент.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з Папою Римським Франциском. Глава держави обговорив з очільником римсько-католицької церкви кілька важливих питань, пов’язаних із війною в Україні.

Нагадаємо, що під час візиту до Італії Володимир Зеленський підписав двосторонні безпекові угоди із США та Японією. Він повідомив, що наразі ведуться переговори ще з десятьма країнами щодо укладання подібних угод.