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Зеленський поділився деталями розмови з лідером Китаю

13 червня 2024 23:25
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Зеленський розповів деталі розмови з лідером Сі Цзіньпін
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів, що провів телефонну розмову з китайським лідером. За словами глави держави, Сі Цзіньпін запевнив, що Китай не має наміру постачати зброю Російській Федерації.

Про це він розповів під час спільної пресконференції із президентом США Джо Байденом у четвер, 13 червня.

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"Перш за все, у мене була телефонна розмова з лідером Китаю. Він сказав, що він не буде продавати жодного озброєння Росії. Це по-перше. Подивимося. Якщо він чесна людина, він не буде цього робити, тому що він дав мені слово", — заявив Зеленський.

Президент також висловив готовність України до діалогу з Китаєм на основі спільних цінностей та підходів до миру.

"Ви прекрасно знаєте в деталях про наш мирний план, він відкритий для всіх, він спирається на хартію ООН. І ви знаєте, що він спирається на такі принципи: територіальна цілісність, суверенітет, ядерна безпека, продовольча безпека. Якщо в Китая є альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну формулу миру", — додав він.

Нагадаємо, китайський міністр закордонних справ Ван Ї знову запропонував власний формат переговорів між Україною та Росією. Він також заявив, що Китай готовий розвивати відносини з Росією.

Також 5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нараду провели заступники голів МЗС обох країн, Андрій Сибіга та Сунь Вейдун.

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Сі Цзіньпінь
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