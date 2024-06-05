Переговори України та Китаю — що обговорювали

Зустріч українсько-китайської делегації у Пекіні. Фото: МЗС України

У Пекіні пройшли політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нараду провели заступники голів МЗС обох країн, Андрій Сибіга та Сунь Вейдун.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України у середу, 5 червня.

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Андрій Сибіга та Сунь Вендун. Джерело: МЗС України

Урядовці обговорили актуальні питання двостороннього порядку, намітили посилення позитивної динаміки торговельно-економічної співпраці, а також подальшої взаємодії в рамках міжнародних організацій.

Крім того, обговорювалася важливість дотримання принципів Статуту ООН та міжнародного права, ситуація в Україні, та підготовка до Глобального саміту миру у Швейцарії. Тому українська сторона знову закликала Піднебесну приєднатися до саміту

Також було проведено наради зі спецпредом з питань Євразії Лі Хуеєм та заступницею голови Центрального комітету Компартії Китаю, Чень Чжоу.

Нагадаємо, раніше у Китаї відповіли на слова президента України, Володимира Зеленського, заявивши, що Пекін не хоче "підживлювати полум’я конфлікту", коли глава держави звинуватив КНР у прямій співпраці з РФ.

А речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що не розуміє, як Китай може відіграти позитивну роль щодо припинення війни України з Росією.