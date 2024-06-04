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Кулеба пояснив справжню позицію Китаю щодо війни в Україні

4 червня 2024 12:24
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні: Кулеба розповів про позицію Китаю
Дмитро Кулеба. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Китай наразі перебуває у позиції ''ми за мир'', ''ми за все добре проти всього поганого''. Але у цієї позиції є на багато ширша логіка, яка зрештою визначить долю світу, без перебільшення. Зокрема, Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини — для нього дуже важливо, чим закінчиться ця війна.

Про це на презентації книги "Війна і нові горизонти. Лідери думок про сьогодення й майбутнє України й світу" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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"Якщо війна закінчиться перемогою України, то дії Китаю будуть скуті. Якщо ж вона закінчиться навʼязуванням стратегічної ініціативи РФ, коли та роками буде потроху наступати, а ми потроху відбиватися попри всю допомогу, яку отримуємо, тоді це навпаки розвʼязує руки Китаю", — уточнив міністр.

За його словами, наразі офіційний Пекін дивиться на реальний потенціал дій Заходу і дуже уважно все прораховує.

"У Китаю наразі окрема тема офіційних урядових досліджень: на що здатна країна, яка захищається проти на багато більшого сусіда і ядерної держави. І друге — на що здатні партнери такої країни. А в кінці вони вийдуть на висновки. Без перебільшення, це визначить долю світу", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цього року країни НАТО не планують ухвалити рішення щодо вступу України. За його словами, Україна "своя" в НАТО, але країни Альянсу бояться, що Росія може трактувати це як оголошення війни. 

Китай
Росія
війна в Україні
Дмитро Кулеба
війна

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