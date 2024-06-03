З яких причин НАТО не запрошує Україну до вступу

Голова МЗС Дмитро Кулеба. Фото: МЗС

У місті Вашингтон Сполучених Штатів Америки 9-11 липня цього року триватиме саміт Північноатлантичного Альянсу. Цього року країни НАТО не планують ухвалити рішення щодо вступу України.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Членство України в НАТО

Як зазначив очільник МЗС, Україна "своя" в НАТО, але країни не ухвалюють відповідне рішення про наш вступ "на папері". Країни Альянсу бояться, що Росія може трактувати це як оголошення війни.

"Через те, що вони не можуть зробити крок до формалізації цього визнання, в липні буде не стільки з їхнього боку жонглювання словами... скільки створення механізмів для того, щоб максимально підтягувати нас за об’єктивними показниками до НАТО. Щоб потім членство стало формальністю", — зазначив він.

Також голова української дипломатії розповів про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі.

Крім того, він пояснив, як низка держав світу переосмислили свою позицію щодо України.