Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на презентації власної книги. Фото: Новини.LIVE

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, як політики низки країн переосмислили свою позицію щодо України. Він заявив, що інтелектуальний поворот відбувся — вони повернулися на 180 градусів.

Про це заявив Кулеба під час презентації власної книги "Війна і нові горизонти" у понеділок, 3 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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Кулеба розповів, що те, що зробила Україна разом із союзниками за ці два роки війни є безпрецедентним для світової історії.

"За такий короткий час Україна мобілізувала підтримку в обсязі, який історично вважає, але цього, все рівно, не вистачає для перемоги", — сказав Кулеба.

Презентація книги Дмитра Кулеби. Фото: Новини.LIVE

Він додав, що політики низки країн розвернулися на 180 градусів, зокрема і Німеччина, яка різко переосмислила свою позицію щодо України. Інтелектуальний поворот відбувся, але його треба дотягнути до фінішу і зробити незворотним.

"Люблю спілкуватися із німецькими колегами, які з розумінням ставилися до Путіна. Вони самі шоковані, кажуть, якби їм 23 лютого сказали, що 300 років інтелектуальної думки Німеччини щодо відносин із РФ будуть відправлені в смітник і вони будуть постачати зброю Україні, ставши у жорстке протистояння з Росією, ніколи б не повірили", — зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба також розповів про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. За його словами, все до останнього було неоднозначно.

Нагадаємо, Кулеба прокоментував сценарії вступу України до НАТО від Бориса Джонсона.