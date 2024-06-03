Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, як політики низки країн переосмислили свою позицію щодо України. Він заявив, що інтелектуальний поворот відбувся — вони повернулися на 180 градусів.
Про це заявив Кулеба під час презентації власної книги "Війна і нові горизонти" у понеділок, 3 червня, повідомляють Новини.LIVE.
Як країни,зокрема Німеччина, переосмислили свою позицію на бік України
Кулеба розповів, що те, що зробила Україна разом із союзниками за ці два роки війни є безпрецедентним для світової історії.
"За такий короткий час Україна мобілізувала підтримку в обсязі, який історично вважає, але цього, все рівно, не вистачає для перемоги", — сказав Кулеба.
Він додав, що політики низки країн розвернулися на 180 градусів, зокрема і Німеччина, яка різко переосмислила свою позицію щодо України. Інтелектуальний поворот відбувся, але його треба дотягнути до фінішу і зробити незворотним.
"Люблю спілкуватися із німецькими колегами, які з розумінням ставилися до Путіна. Вони самі шоковані, кажуть, якби їм 23 лютого сказали, що 300 років інтелектуальної думки Німеччини щодо відносин із РФ будуть відправлені в смітник і вони будуть постачати зброю Україні, ставши у жорстке протистояння з Росією, ніколи б не повірили", — зазначив Кулеба.
Дмитро Кулеба також розповів про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. За його словами, все до останнього було неоднозначно.
Нагадаємо, Кулеба прокоментував сценарії вступу України до НАТО від Бориса Джонсона.
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