Кулеба назвав, що буде вважатися перемогою України, на думку західних партнерів

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що західні партнери бажають, щоб Україна перемога у війни. Проте вони мають різні уявлення про те, що буде вважатися перемогою.

Про це глава МЗС розповів в інтерв'ю OBOZ.ua.

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Кулеба зазначив, що для деяких перемога України полягає в збереженні суверенітету, визнанні України на міжнародній арені, прийнятті до ЄС та майбутньому членстві в НАТО. Інші вважають, що Україна повинна відновити свою територіальну цілісність повністю, без жодних територіальних поступок. Також існують думки про те, що Крим слід розглядати окремо.

"Треті кажуть – ні, Бог з ним, зі сходом України, скільки зможете звільнити територій на сході, молодці, але Крим — окремий випадок, давайте щодо нього ставити питання на паузу", — заявив Кулеба.

Міністр підкреслив, що в Україні також існують різні думки щодо цього питання, і країна повинна самостійно визначити свої цілі, оскільки інші країни не зможуть це зробити за неї. Він наголосив на важливості самовизначення та розуміння власних бажань, щоб досягти успіху, а також зазначив, що Україна повинна бути готова до самостійної боротьби за свої цілі, а не очікувати автоматичного розуміння та підтримки з боку інших.

"З одного боку, коли я спілкуюся з людьми, коли я дивлюся соціологію, я бачу, що, безумовно, сильна хвиля відновлення кордонів 91-го року, жодних поступок до перемоги. З іншого боку, потім ті ж самі люди, коли кажуть, що для цього треба йти воювати, то вони не готові це робити. Тому в нас теж у країні є дискусія. Тому поки ми самі це не зробимо, не визначимося зі своїми цілями, інші за нас цю роботу не зроблять", — додав голова МЗС.

Нагадаємо, що Кулеба прокоментував сценарії вступу України до НАТО від Бориса Джонсона.

Раніше, газета The Telegraph назвала можливі варіанти дій союзників Кремля, якщо Росія зможе захопити Україну.