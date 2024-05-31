Кулеба назвал, что будет считаться победой Украины, по мнению западных партнеров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры хотят, чтобы Украина победила в войне. Однако они имеют разные представления о том, что будет считаться победой.

Об этом глава МИД рассказал в интервью OBOZ.ua.

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Кулеба отметил, что для некоторых победа Украины заключается в сохранении суверенитета, признании Украины на международной арене, принятии в ЕС и будущем членстве в НАТО. Другие считают, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность полностью, без территориальных уступок. Также есть мнения о том, что Крым следует рассматривать отдельно.

"Трети говорят — нет, бог с ним, с востоком Украины, сколько сможете освободить территорий на востоке, молодцы, но Крым — частный случай, давайте к нему задавать вопросы на паузу", — заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что в Украине также существуют разные мнения по этому вопросу, и страна должна самостоятельно определить свои цели, поскольку другие страны не смогут это сделать за нее. Он отметил важность самоопределения и понимания собственных желаний, чтобы добиться успеха, а также отметил, что Украина должна быть готова к самостоятельной борьбе за свои цели, а не ожидать автоматического понимания и поддержки со стороны других.

"С одной стороны, когда я общаюсь с людьми, когда смотрю социологию, я вижу, что, безусловно, сильная волна восстановления границ 91-го года, никаких уступок до победы. С другой стороны, потом те же люди, когда говорят, что для этого нужно идти воевать, то они не готовы это делать. Поэтому у нас тоже в стране есть дискуссия. Поэтому пока мы сами это не сделаем, не определимся со своими целями, другие за нас эту работу не сделают", — добавил глава МИД.

Напомним, что Кулеба прокомментировал сценарии вступления Украины в НАТО от Бориса Джонсона.

Ранее газета The Telegraph назвала возможные варианты действий союзников Кремля, если Россия сможет захватить Украину.