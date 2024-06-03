Як Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС - відео

Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. За його словами, все до останнього було неоднозначно.

Про це Кулеба сказав під час презентації своєї книги "Війна і нові горизонти" у понеділок, 3 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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"За тиждень до надання Україні статусу кандидата країни ЄС до президента Зеленського приїжджали інші європейські лідери і казали: "Ми ж за вас. Ну нащо вам той статус країни-кандидата?!"... Ми тоді боролися з цим", — сказав Кулеба.

Також він додав, що Росія вкрала Україну у Європи.

"Президент Франції, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії та прем'єр Румунії сіли в потяг в Україну зустрічатися з Зеленським, щоб остаточно вирішити питання статусу кандидата на членство ЄС в Україні, навіть тоді серед них була людина, яка була глибоко впевнена, що цього не треба робити. І навіть коли вони сіли і з президентом почали говорити, це ще було неоднозначно, чим це все закінчиться. І опісля, на пресконференції вперше ми стали "своїми", — сказав Кулеба.

Крім того, як він каже, найсмішніше, що це були люди, які мали для України плани А, В, С, а тепер пишаються тим, що стоять біля витоків України.

"Тепер нам кажуть: давайте ми вас заберемо у свою сім'ю і допоможемо стати кращими, а не так, як раніше, що насамперед треба стати ідеальними", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба прокоментував сценарії вступу України до НАТО від Бориса Джонсона.

Раніше газета The Telegraph назвала можливі варіанти дій союзників Кремля, якщо Росія зможе захопити Україну.