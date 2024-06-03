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Кулеба розкрив деталі про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС

3 червня 2024 19:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Як Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС - відео
Глава МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про те, як Україна отримала статус кандидата на членство в Європейському Союзі. За його словами, все до останнього було неоднозначно.

Про це Кулеба сказав під час презентації своєї книги "Війна і нові горизонти" у понеділок, 3 червня, повідомляють Новини.LIVE.

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"За тиждень до надання Україні статусу кандидата країни ЄС до президента Зеленського приїжджали інші європейські лідери і казали: "Ми ж за вас. Ну нащо вам той статус країни-кандидата?!"... Ми тоді боролися з цим", — сказав Кулеба.

Також він додав, що Росія вкрала Україну у Європи.

"Президент Франції, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр Італії та прем'єр Румунії сіли в потяг в Україну зустрічатися з Зеленським, щоб остаточно вирішити питання статусу кандидата на членство ЄС в Україні, навіть тоді серед них була людина, яка була глибоко впевнена, що цього не треба робити. І навіть коли вони сіли і з президентом почали говорити, це ще було неоднозначно, чим це все закінчиться. І опісля, на пресконференції вперше ми стали "своїми", — сказав Кулеба.

Крім того, як він каже, найсмішніше, що це були люди, які мали для України плани А, В, С, а тепер пишаються тим, що стоять біля витоків України.

"Тепер нам кажуть: давайте ми вас заберемо у свою сім'ю і допоможемо стати кращими, а не так, як раніше, що насамперед треба стати ідеальними", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, Кулеба прокоментував сценарії вступу України до НАТО від Бориса Джонсона.

Раніше газета The Telegraph назвала можливі варіанти дій союзників Кремля, якщо Росія зможе захопити Україну.

Дмитро Кулеба
книга
вступна кампанія
Європейський союз

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