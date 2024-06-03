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Кулеба раскрыл детали о том, как Украина получила статус кандидата на членство в ЕС

3 июня 2024 19:22
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Как Украина получила статус кандидата на членство в ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. По его словам, все до последнего было неоднозначно.

Об этом Кулеба сказал в ходе презентации своей книги "Война и новые горизонты" в понедельник, 3 июня, сообщают Новини.LIVE.

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"За неделю до предоставления Украине статуса кандидата страны ЕС к президенту Зеленскому приезжали другие европейские лидеры и говорили: "Мы ведь за вас. Ну, зачем вам этот статус страны-кандидата?!"... Мы тогда боролись с этим", — сказал Кулеба.

Также он добавил, что Россия украла Украину у Европы.

"Президент Франции, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии и премьер Румынии сели в поезд в Украину встречаться с Зеленским, чтобы окончательно решить вопрос статуса кандидата на членство ЕС в Украине, даже тогда среди них был глубоко уверенный человек, что этого не нужно делать. И даже когда они сели и с президентом начали говорить, это еще было неоднозначно, чем это все закончится", — сказал глава МИД.

Кроме того, как он говорит, смешнее всего, что это были люди, у которых были для Украины планы А, В, С, а теперь гордятся тем, что стоят у истоков Украины.

"Теперь нам говорят: давайте мы вас заберем в свою семью и поможем стать лучшими, а не так, как раньше, что прежде всего нужно стать идеальными", — подытожил Кулеба.

Напомним, Кулеба прокомментировал сценарии вступления Украины в НАТО от Бориса Джонсона.

Ранее газета The Telegraph назвала возможные варианты действий союзников Кремля, если Россия сможет захватить Украину.

Дмитрий Кулеба
книга
вступительная кампания
Европейский союз

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