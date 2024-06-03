Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на презентации своей книги. Фото: Новини.LIVE

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, как политики ряда стран переосмыслили свою позицию по отношению к Украине. Он заявил, что интеллектуальный поворот произошел — они развернулись на 180 градусов.

Об этом заявил Кулеба в ходе презентации собственной книги "Война и новые горизонты" в понедельник, 3 июня, сообщают Новини.LIVE.

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Кулеба рассказал, что то, что сделала Украина вместе с союзниками за эти два года войны, беспрецедентно для мировой истории.

"За такое короткое время Украина мобилизовала поддержку в объеме, который исторически впечатляет, но этого все равно не хватает для победы", — сказал Кулеба.

Презентация книги Дмитрия Кулебы. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что политики ряда стран развернулись на 180 градусов, в том числе и Германия, резко переосмыслившая свою позицию по отношению к Украине. Интеллектуальный поворот произошел, но его нужно дотянуть до финиша и сделать необратимым.

"Люблю общаться с немецкими коллегами, которые с пониманием относились к Путину. Они сами шокированы, говорят, если бы им 23 февраля сказали, что 300 лет интеллектуального мнения Германии относительно отношений с РФ будут отправлены на помойку и они будут поставлять оружие Украине, став в жесткое противостояние с Россией, никогда бы не поверили", — отметил Кулеба.

Дмитрий Кулеба также рассказал, как Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе. По его словам, все до последнего было неоднозначно.

Напомним, Кулеба прокомментировал сценарии вступления Украины в НАТО от Бориса Джонсона.