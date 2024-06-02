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НАТО не буде збивати ракети над Україною з двох причин — військовий аналітик

2 червня 2024 02:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
НАТО не може збивати російські ракети над Україною з двох причин
Російська ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos/bpawesome
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

НАТО не буде збивати російські ракети над Україною з технічних та юридичних причин. Щоб отримати повноцінну підтримку, треба бути членом Альянсу. 

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Що стосується можливості збиття російських ракет над територією України нашими союзниками, то я на цю тему дивлюсь без оптимізму. Я не бачу перспективи реалізації такого сценарію, якщо тільки Україна не вступить до НАТО. Оскільки з цим існує кілька проблем. По-перше, як це юридично це обґрунтувати. Зокрема, збиття ракети над територією України, яка не є членом Альянсу. Як це інтегрувати в 5-ту статтю НАТО, яка й так є бюрократизованою та архаїчною", — сказав експерт.

Друга перешкода — технічна. Якщо припустити, що Альянс погодився збивати кремлівські ракети, виникає питання, як це зробити технічно. Потрібна синхронізація систем ППО України та НАТО. 

"До прикладу, в напрямку Львова росіяни запустили ракету Х-101 і для її перехоплення ПС ЗСУ відправляють ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК може цю ракету перехопити, але при цьому її ж і бачать польські системи ППО. Отже, злагодженість дій, сумісність та синхронізації систем майже неможлива. Може виникнути така ситуація, що польська ракета ППО зібʼє нашу і російська ракету влучить туди, куди прямувала. В цьому й полягає основна проблематика питання щодо збиття російських ракет нашими союзниками", — пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що наша держава отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. 

Також ми повідомляли, що вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по Росії.

російські війська
ППО
ракетний удар
НАТО
війна

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