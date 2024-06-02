НАТО не може збивати російські ракети над Україною з двох причин

Російська ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos/bpawesome

НАТО не буде збивати російські ракети над Україною з технічних та юридичних причин. Щоб отримати повноцінну підтримку, треба бути членом Альянсу.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Читайте також:

НАТО не порушить свої правила

"Що стосується можливості збиття російських ракет над територією України нашими союзниками, то я на цю тему дивлюсь без оптимізму. Я не бачу перспективи реалізації такого сценарію, якщо тільки Україна не вступить до НАТО. Оскільки з цим існує кілька проблем. По-перше, як це юридично це обґрунтувати. Зокрема, збиття ракети над територією України, яка не є членом Альянсу. Як це інтегрувати в 5-ту статтю НАТО, яка й так є бюрократизованою та архаїчною", — сказав експерт.

Друга перешкода — технічна. Якщо припустити, що Альянс погодився збивати кремлівські ракети, виникає питання, як це зробити технічно. Потрібна синхронізація систем ППО України та НАТО.

"До прикладу, в напрямку Львова росіяни запустили ракету Х-101 і для її перехоплення ПС ЗСУ відправляють ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК може цю ракету перехопити, але при цьому її ж і бачать польські системи ППО. Отже, злагодженість дій, сумісність та синхронізації систем майже неможлива. Може виникнути така ситуація, що польська ракета ППО зібʼє нашу і російська ракету влучить туди, куди прямувала. В цьому й полягає основна проблематика питання щодо збиття російських ракет нашими союзниками", — пояснив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський сподівається, що наша держава отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні.

Також ми повідомляли, що вже десять країн дозволили бити своєю зброєю по Росії.