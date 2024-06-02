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НАТО не будет сбивать ракеты над Украиной по двум причинам — военный аналитик

2 июня 2024 02:36
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
НАТО не может сбивать российские ракеты над Украиной по двум причинам
Российская ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos/bpawesome
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

НАТО не будет сбивать российские ракеты над Украиной по техническим и юридическим причинам. Чтобы получить полноценную поддержку, нужно быть членом Североатлантического союза.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Что касается возможности сбивания российских ракет над территорией Украины нашими союзниками, то я на эту тему смотрю без оптимизма. Я не вижу перспективы реализации такого сценария, если только Украина не вступит в НАТО. Поскольку с этим существует несколько проблем. Во-первых, как это юридически это обосновать. В частности, сбивать ракеты над территорией Украины — не членом Альянса. Как это интегрировать в 5-ю статью НАТО, которая и так является бюрократизированной и архаической", — сказал эксперт.

Второе препятствие — техническое. Если предположить, что Североатлантический союз согласился сбивать кремлевские ракеты, возникает вопрос, как это сделать технически. Необходима синхронизация систем ПВО Украины и НАТО.

"К примеру, в направлении Львова россияне запустили ракету Х-101 и для ее перехвата ВС ВСУ отправляют ракету ЗРК "Бук". Наш ЗРК может эту ракету перехватить, но при этом ее же видят польские системы ПВО. Итак, слаженность действий, совместимость и синхронизации систем почти невозможна. Может возникнуть такая ситуация, что польская ракета ПВО собьет нашу, и российская ракета попадет туда, куда направлялась. В этом и заключается основная проблематика вопроса по уничтожению российских ракет нашими союзниками", — пояснил Александр Коваленко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что наше государство получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле этого года.

Также мы сообщали, что уже десять стран разрешили Украине атаковають Россию союзническим оружием.

российские войска
ПВО
ракетный удар
НАТО
война

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