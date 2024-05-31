Блінкен заявив, що липневому саміті НАТО прокладуть "міст" для вступу України

Держсекретар США Ентоні Блінкен. Фото: AP

Майбутній саміт НАТО у Вашингтоні, запланований на липень цього року. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, він повинен створити умови для приєднання України до Альянсу.

Про це він повідомив під час пресконференції у Празі у п'ятницю, 31 травня.

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Блінкен заявив, що на саміті планується вжити заходів для сприяння вступу України до НАТО. Держсекретар США підкреслив, що будуть здійснені всі необхідні дії для створення "мосту" до членства України в Альянсі.

"Як союзники погодились у Вільнюсі минулого саміту, Україна стане членом НАТО. Наша мета зараз — прокласти міст, аби наблизити Україну, а згодом і (залучити. — Ред.) у НАТО", — підкреслив Блінкен.

Держсекретар США також зазначив, що на саміті буде прийнято "сильний пакет підтримки України", який посилить співпрацю з НАТО та підтримку країни, сприяючи її інтеграції в Альянс.

"Будуть зроблені конкретні кроки, які зміцнять роль НАТО у підтримці України у створенні сил, здатних у майбутньому стримувати та захищатися від агресії", — підсумував держсекретар США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що наша держава повинна отримати запрошення приєднатися до НАТО на саміті в липні. Втім, західні союзники закликали главу держави не мати аж надто великих сподівань.

Раніше ми повідомляли, що одне з найгостріших питань майбутнього України — членство в НАТО, проти чого виступають європейські та американські урядовці. Хоча попри всі погрози від Росії, стали відомі декілька сценаріїв ймовірного приєднання нашої країни до Північноатлантичного альянсу.