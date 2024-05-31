Блинкен заявил, что на июльском саммите НАТО проложат "мост" для вступления Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Фото: AP

Предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне запланирован на июль этого года. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, он должен создать условия для присоединения Украины к Альянсу.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Праге в пятницу, 31 мая.

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Блинкен заявил, что на саммите планируется принять меры по содействию вступлению Украины в НАТО. Госсекретарь США подчеркнул, что будут предприняты все необходимые действия для создания "моста" к членству Украины в Альянсе.

"Как союзники согласились в Вильнюсе на прошедшем саммите, Украина станет членом НАТО. Наша цель сейчас — проложить мост, чтобы приблизить Украину, а впоследствии и (привлечь. — Ред.) в НАТО", — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь США также отметил, что на саммите будет принят "сильный пакет поддержки Украины", который усилит сотрудничество с НАТО и поддержку страны, способствуя ее интеграции в Альянс.

"Будут сделаны конкретные шаги, которые укрепят роль НАТО в поддержке Украины в создании сил, способных в будущем сдерживать и защищаться от агрессии", — подытожил госсекретарь США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что наше государство должно получить приглашение присоединиться к НАТО на саммите в июле. Впрочем, западные союзники призвали главу государства не иметь слишком больших надежд.

Ранее мы сообщали, что одним из острейших вопросов будущего Украины является членство в НАТО, против чего выступают европейские и американские чиновники. Хотя, несмотря на все угрозы от России, стали известны несколько сценариев вероятного присоединения нашей страны к Североатлантическому альянсу.