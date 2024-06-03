По каким причинам НАТО не приглашает Украину к вступлению

Кулеба объяснил, почему НАТО не спешит принимать Украину
В Вашингтоне Соединенных Штатов Америки 9-11 июля этого года пройдет саммит Североатлантического Альянса. В этом году страны НАТО не планируют принять решение о вступлении Украины.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент Новини.LIVE.
Членство Украины в НАТО
Как отметил глава МИД, Украина "своя" в НАТО, но страны не принимают соответствующее решение о нашем вступлении "на бумаге". Страны Альянса боятся, что Россия может рассматривать это как объявление войны.
"Из-за того, что они не могут сделать шаг к формализации этого признания, в июле будет не столько с их стороны жонглирование словами... сколько создание механизмов для того, чтобы максимально подтягивать нас по объективным показателям в НАТО. Чтобы потом членство стало формальностью", — отметил он.
Также глава украинской дипломатии рассказал о том, как Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.
Кроме того, он объяснил, как ряд государств мира переосмыслили свою позицию по отношению к Украине.
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