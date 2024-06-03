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Кулеба объяснил, почему НАТО не спешит принимать Украину

3 июня 2024 21:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
По каким причинам НАТО не приглашает Украину к вступлению
Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Вашингтоне Соединенных Штатов Америки 9-11 июля этого года пройдет саммит Североатлантического Альянса. В этом году страны НАТО не планируют принять решение о вступлении Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Скриншот поста Новини.LIVE

Членство Украины в НАТО

Как отметил глава МИД, Украина "своя" в НАТО, но страны не принимают соответствующее решение о нашем вступлении "на бумаге". Страны Альянса боятся, что Россия может рассматривать это как объявление войны.

"Из-за того, что они не могут сделать шаг к формализации этого признания, в июле будет не столько с их стороны жонглирование словами... сколько создание механизмов для того, чтобы максимально подтягивать нас по объективным показателям в НАТО. Чтобы потом членство стало формальностью", — отметил он.

Также глава украинской дипломатии рассказал о том, как Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Кроме того, он объяснил, как ряд государств мира переосмыслили свою позицию по отношению к Украине.

Украина
МИД
НАТО
война в Украине
Дмитрий Кулеба
Россия

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