По каким причинам НАТО не приглашает Украину к вступлению

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

В Вашингтоне Соединенных Штатов Америки 9-11 июля этого года пройдет саммит Североатлантического Альянса. В этом году страны НАТО не планируют принять решение о вступлении Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Членство Украины в НАТО

Как отметил глава МИД, Украина "своя" в НАТО, но страны не принимают соответствующее решение о нашем вступлении "на бумаге". Страны Альянса боятся, что Россия может рассматривать это как объявление войны.

"Из-за того, что они не могут сделать шаг к формализации этого признания, в июле будет не столько с их стороны жонглирование словами... сколько создание механизмов для того, чтобы максимально подтягивать нас по объективным показателям в НАТО. Чтобы потом членство стало формальностью", — отметил он.

Также глава украинской дипломатии рассказал о том, как Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Кроме того, он объяснил, как ряд государств мира переосмыслили свою позицию по отношению к Украине.