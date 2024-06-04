Война в Украине: Кулеба рассказал о позиции Китая

Дмитрий Кулеба. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Китай сейчас в позиции ''мы за мир'', ''мы за все хорошее против всего плохого''. Но у этой позиции есть гораздо более широкая логика, которая в конечном счете определит судьбу мира, без преувеличения. В частности, Китай никуда не торопится по одной простой причине — для него очень важно, чем закончится эта война.

Об этом на презентации книги "Война и новые горизонты. Лидеры мнений о настоящем и будущем Украины и мира" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Если война закончится победой Украины, то действия Китая будут скованны. Если же она закончится навязыванием стратегической инициативы РФ, когда та годами будет понемногу наступать, а мы понемногу отбиваться при всей получаемой помощи, тогда это наоборот развязывает руки Китаю", — уточнил министр.

По его словам, сейчас официальный Пекин смотрит на реальный потенциал действий Запада и очень внимательно все просчитывает.

"У Китая пока отдельная тема официальных правительственных исследований: на что способна страна, которая защищается против на много большего соседа и ядерного государства. И второе — на что способны партнеры такой страны. А в конце они выйдут на выводы. Без преувеличения это определит судьбу мира", — подытожил Кулеба.

Напомним, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в этом году страны НАТО не планируют принять решение о вступлении Украины. По его словам, Украина "своя" у НАТО, но страны Альянса боятся, что Россия может трактовать это как объявление войны.