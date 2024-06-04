Китай відмовився відмовився від участі у Саміті миру — як відреагували США

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: Sky News'

Китай є союзником Росії та регулярно допомагає їй у веденні війни проти України. Саме тому не зрозуміло, як КНР може відіграти позитивну роль щодо припинення війни.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, повідомляє "Голос Америки" у вівторок, 4 червня.

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"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", — заявив речник.

Коментуючи майбутній Саміт миру у Швейцарії, Міллер заявив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною.

Журналісти запитали Міллера, чи планує долучитися до саміту держсекретар США Ентоні Блінкен, на що речник відповів, що поки не володіє такою інформацією.

"Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", — підсумував Міллер.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай допомагає Росії у війні та намагається зірвати Саміт миру. Китайське МЗС відреагувало на такі заяви.

Зеленський зауважив, що Китай напряму не постачає зброю Росії, але є інформація, в тому числі й від союзних розвідок, що те чи інше озброєння потрапляє до Росії через Китай.

Президент України також розповів, скільки країн вже дали свою згоду на участь у Саміті миру.