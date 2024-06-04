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В Госдепе США резко высказались об отказе Китая ехать на Саммит мира

4 июня 2024 10:51
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Китай отказался отказаться от участия в Саммите мира - как отреагировали США
Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Sky News&#39;
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Китай является союзником России и регулярно помогает ей в ведении войны против Украины. Именно поэтому непонятно, как КНР может играть положительную роль в прекращении войны.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает "Голос Америки" во вторник, 4 июня.

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Что сказал Миллер об отказе Китая ехать на Саммит мира

"Мы всегда четко заявляли, что Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении этого конфликта, если бы он захотел. Но сейчас трудно понять, как они могут сыграть такую ​​роль, учитывая действия, предпринимаемые Китаем в последние месяцы, чтобы отстроить и реконструировать оборонно-промышленную базу России. Поэтому мы и дальше будем четко объяснять Китаю, что мы против таких действий, и будем привлекать к ответственности причастные к этому организации", — заявил спикер.

Комментируя предстоящий Саммит мира в Швейцарии, Миллер заявил, что США поддерживают дипломатические усилия Украины и ожидают, что это событие будет успешным.

Журналисты спросили Миллера, планирует ли присоединиться к саммиту госсекретарь США Энтони Блинкен, на что представитель заявил, что пока не владеет такой информацией.

"Мы поддерживаем мирный саммит, мы хотим, чтобы он был успешным, и именно поэтому вы видите, что вице-президент Соединенных Штатов будет лично присутствовать на нем. Мы поддерживаем дипломатические усилия Украины", — подытожил Миллер.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России в войне и пытается сорвать саммит мира. Китайский МИД отреагировал на такие заявления.

Зеленский  заметил, что Китай напрямую не поставляет оружие России, но есть информация, в том числе и от союзных разведок, что то или иное вооружение попадает в Россию через Китай.

Президент Украины также рассказал, сколько стран уже дали свое согласие на участие в Саммите мира.

политики
Китай
Украина
саммит
война в Украине
США
Россия

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