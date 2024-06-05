Переговоры Украины и Китая — что обсуждали

Украина и Китай провели политические консультации — что обсуждали
В Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне замминистров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 5 июня.
Переговоры между Украиной и Китаем
Чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего порядка, наметили усиление положительной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.
Кроме того, обсуждалась важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права, ситуация в Украине и подготовка к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Поэтому украинская сторона снова призвала Поднебесную присоединиться к саммиту.
Также были проведены совещания со спецпредом по вопросам Евразии Ли Хуэем, и замглавы Центрального комитета Компартии Китая, Чэнь Чжоу.
А спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что не понимает, как Китай может играть положительную роль в прекращении войны Украины с Россией.
Читайте Новини.LIVE!