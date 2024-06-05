Переговоры Украины и Китая — что обсуждали

Встреча украино-китайской делегации в Пекине. Фото: МИД Украины

В Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне замминистров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в среду, 5 июня.

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Андрей Сибига и Сунь Вендун. Источник: МИД Украины

Чиновники обсудили актуальные вопросы двустороннего порядка, наметили усиление положительной динамики торгово-экономического сотрудничества, а также дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

Кроме того, обсуждалась важность соблюдения принципов Устава ООН и международного права, ситуация в Украине и подготовка к Глобальному саммиту мира в Швейцарии. Поэтому украинская сторона снова призвала Поднебесную присоединиться к саммиту.

Также были проведены совещания со спецпредом по вопросам Евразии Ли Хуэем, и замглавы Центрального комитета Компартии Китая, Чэнь Чжоу.

Напомним, ранее в Китае ответили на слова президента Украины, Владимира Зеленского, заявив, что Пекин не хочет "подкармливать пламя конфликта", когда глава государства обвинил КНР в прямом сотрудничестве с РФ.

А спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что не понимает, как Китай может играть положительную роль в прекращении войны Украины с Россией.