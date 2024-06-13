Зеленский рассказал детали разговора с лидером Си Цзиньпин

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел телефонный разговор с китайским лидером. По словам главы государства, Си Цзиньпин заверил, что Китай не намерен поставлять оружие в Российскую Федерацию.

Об этом он рассказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в четверг, 13 июня.

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"Прежде всего, у меня был телефонный разговор с лидером Китая. Он сказал, что он не будет продавать вооружение России. Это во-первых. Посмотрим. Если он честный человек, он не будет этого делать, потому что он дал мне слово", — заявил Зеленский.

Президент также выразил готовность Украины к диалогу с Китаем на основе общих ценностей и подходов к миру.

"Вы прекрасно знаете в деталях о нашем мирном плане, он открыт для всех, опирается на хартию ООН. И вы знаете, что он опирается на следующие принципы: территориальная целостность, суверенитет, ядерная сохранность, продовольственная сохранность. Если у Китая есть альтернативный взгляд на это, он может подготовить альтернативную формулу мира", — добавил он.

Напомним, китайский министр иностранных дел Ван И снова предложил собственный формат переговоров между Украиной и Россией. Он также заявил, что Китай готов развивать отношения с Россией.

Также 5 июня в Пекине прошли политические консультации между Украиной и Китаем на уровне заместителей министров иностранных дел. Совещание провели заместители глав МИД обеих стран, Андрей Сибига и Сунь Вейдун.