Китай запропонував власний формат переговорів між Україною та Росією

Глава китайського МЗС Ван Ї. Фото: lEPA-EFE

Китайський міністр закордонних справ Ван Ї знову запропонував власний формат переговорів між Україною та Росією. Він також заявив, що Китай готовий розвивати відносини з Росією.

Про це міністр повідомив на засіданні БРІКС у понеділок, 10 червня.

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Ван Ї заявив, що для мирних переговорів необхідно залучити всі зацікавлені сторони до конференції.

"Українська криза (війна Росії проти України. — Ред.) триває, Китай виступає за своєчасне скликання "справжньої" мирної конференції, яка визнається як Росією, так і Україною, за рівної участі всіх сторін та чесного обговорення всіх мирних планів", — зазначив він.

Міністр також заявив, що Пекін "готовий розвивати відносини з Москвою та спільно протидіяти зовнішнім стримуючим силам". Також відомо, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров подякував Китаю за відмову від участі у Глобального саміту миру у Швейцарії.

Нагадаємо, у Держдепі США різко висловилися про відмову Китаю їхати на Саміт миру.

Також 5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нараду провели заступники голів МЗС обох країн, Андрій Сибіга та Сунь Вейдун.