У МЗС Китаю зробили заяву про війну в Україні

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото: PAP

У Китаї зробили заяву щодо війни в Україні. Там заявили, що їхня країна сприятиме мирним перемовинам власним шляхом.

Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін у відповідь на візит до Пекіна першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Сибіга намагався запросити китайську делегацію на мирний саміт у Швейцарії.

"Міністерства закордонних справ Китаю та України вчора провели консультації в Пекіні та обмінялися думками щодо двосторонніх відносин і кризи в Україні серед інших питань. Що стосується мирного саміту у Швейцарії, ми неодноразово опрацьовували позицію Китаю, ми продовжуватимемо працювати по-своєму, щоб сприяти мирним переговорам і працювати з усіма сторонами, щоб створити більше умов для політичного врегулювання кризи в Україні", — наголосила Мао Нін.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ.

Також 5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нараду провели заступники голів МЗС обох країн, Андрій Сибіга та Сунь Вейдун.