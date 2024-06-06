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У Китаї зробили заяву щодо війни в Україні

6 червня 2024 17:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МЗС Китаю зробили заяву про війну в Україні
Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото: PAP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Китаї зробили заяву щодо війни в Україні. Там заявили, що їхня країна сприятиме мирним перемовинам власним шляхом.

Про це сказала речниця МЗС КНР Мао Нін у відповідь на візит до Пекіна першого заступника міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

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Сибіга намагався запросити китайську делегацію на мирний саміт у Швейцарії.

"Міністерства закордонних справ Китаю та України вчора провели консультації в Пекіні та обмінялися думками щодо двосторонніх відносин і кризи в Україні серед інших питань. Що стосується мирного саміту у Швейцарії, ми неодноразово опрацьовували позицію Китаю, ми продовжуватимемо працювати по-своєму, щоб сприяти мирним переговорам і працювати з усіма сторонами, щоб створити більше умов для політичного врегулювання кризи в Україні", — наголосила Мао Нін.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ. 

Також 5 червня у Пекіні відбулися політичні консультації між Україною та Китаєм на рівні заступників міністрів закордонних справ. Нараду провели заступники голів МЗС обох країн, Андрій Сибіга та Сунь Вейдун.

Україна
МЗС
Китай
війна
переговори

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