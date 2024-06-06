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У ГУР відповіли, чи співпрацює Росія військово з Китаєм, Іраном і КНДР

6 червня 2024 14:52
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У ГУР відповіли, чи співпрацює Росія військово з Китаєм, Іраном і КНДР
Російська зброя. Фото: Reuters
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У Головному управлінні розвідки України прокоментували військову співпрацю Росії з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. За даними розвідки, лише з КНДР можна публічно підтвердити військовий зв’язок РФ. 

Про це розповів представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в етері телемарафону в четвер, 6 червня.

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Про військову співпрацю РФ з Китаєм та Іраном наразі не йдеться

"Коли ми говоримо про факт військової співпраці, насправді можна говорити публічно про Північну Корею точно. Далі починаються нюанси. Про факт військової співпраці з Китаєм наразі не йдеться. Ми можемо багато аналізувати товари подвійного призначення, але зрештою,  це не військова допомога", — каже Юсов.

За словами розвідника, не так однозначно справи йдуть також стосовно Ірану. Росіяни хотіли б значно більших та інтенсивніших результатів, які часто отримує Путін, однак це не так, каже представник ГУР.

Нагадаємо, Росія зберігає в останні пів року тенденцію до виробництва ракет різного типу для ударів по Україні. У ГУР заявляють, що мають інформацію щодо виробництва ракет та КАБів.

Раніше Юсов заявив, скільки військових та інших воєнізованих підрозділів зібрала Росія на тимчасово окупованих територіях України та на кордоні.

Також у Головному управління розвідки Міноборони України повідомили, що російські окупанти втричі збільшили кількість своїх військ в Україні.

Китай
Андрій Юсов
військова допомога
Іран
війна
Росія
розвідка
КНДР
ГУР

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