У ГУР відповіли, скільки окупантів зосередили біля кордону України та на захоплених територіях

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

У Головному управління розвідки Міноборони України повідомили, що російські окупанти втричі збільшили кількість своїх військ в Україні, порівняно з початком повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. На початок червня на тимчасово захоплених територіях та біля кордону зосереджено армію ворога з 550 000 солдатів.

Про це повідомила у ГУР для LIGA.net у середу, 5 червня.

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Угруповання загарбників наразі налічує близько 520 000 військових. Крім того, на тимчасово окупованих територіях України є ще близько 32 000 представників Росгвардії, ФСБ та інших силових структур, які здійснюють поліцейські функції.

У лютому 2022 року в Україну вторглася російська армія, яка нараховувала 180 000 осіб. А в листопаді 2023 року на території України перебувало понад 400 000 окупантів.

У ГУР зазначили, що російські загарбники активно навчаються, прагнучи розширити масштаби військового виробництва та адаптуватися до умов бойових дій. Їхні тактики "м'ясних штурмів" стають все ефективнішими.

Нагадаємо, у Харківській області російська окупаційна армія переміщує на кордон з Україною свіжі підрозділи. Насамперед йдеться про мотострілецькі, які мають підтримувати штурмові дії. Варто зазначити, що на цій ділянці фронту ворог протягом останніх тижнів зазнав великих втрат.

Також Україна отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки на удари наданою зброєю по території Росії. На тлі цього українські військові вигадали нову тактику ведення війни.