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У границ Украины сосредоточено рекордное количество оккупантов — в ГУР озвучили цифры

5 июня 2024 21:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ГУР ответили, сколько оккупантов сосредоточили у границы Украины и на захваченных территориях
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российские оккупанты втрое увеличили количество своих войск в Украине по сравнению с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. К началу июня на временно захваченных территориях и у границы сосредоточена армия врага из 550 000 солдат.

Об этом сообщила в ГУР для LIGA.net в среду, 5 июня.

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Группировка захватчиков в настоящее время насчитывает около 520 000 военных. Кроме того, на временно оккупированных территориях Украины еще около 32 000 представителей Росгвардии, ФСБ и других силовых структур, которые осуществляют полицейские функции.

В феврале 2022 года в Украину вторглась российская армия, насчитывавшая 180 000 человек. А в ноябре 2023 года на территории Украины находилось более 400 000 оккупантов.

В ГУР отметили, что российские захватчики активно учатся, стремясь расширить масштабы военного производства и адаптироваться к условиям боевых действий. Их тактики "мясных штурмов" становятся все более эффективными.

Напомним, в Харьковской области российская оккупационная армия перемещает на границу с Украиной новые подразделения. В первую очередь речь идет о мотострелковых, которые должны поддерживать штурмовые действия. Стоит отметить, что на этом участке фронта враг в течение последних недель понес большие потери.

Также Украина получила разрешение от Соединенных Штатов Америки на удары оружием по территории России. На фоне этого украинские военные придумали новую тактику ведения войны.

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