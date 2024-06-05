Дозвіл на удари по Росії дозволили ЗСУ змінити тактику

Знищений комплекс С-300. Фото: Telegram/Ірина Верещук

Україна отримала дозвіл від Сполучених Штатів Америки на удари наданою зброєю по території Росії. На тлі цього українські військові вигадали нову тактику ведення війни.

Про це пише Bild у середу, 5 червня.

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Київ радикально змінив свою тактику ведення війни після того, як 31 травня США дозволили використовувати західну зброю на території Росії.

У матеріалі йдеться, що тепер українські безпілотники шукають дорогі цілі в Бєлгородській і Курській областях. Щойно їх вдається виявити — по них відкривають вогонь із західної високотехнологічної зброї, насамперед — ракетами Himars.

Як зазначають аналітики, це підтверджують і самі російські військкори. Один з них повідомив, що українська армія нібито щодня обстрілює Бєлгородську область із РСЗВ Himars.

"Поки що головною ураженою метою українських військових залишається найсучасніша російська система ППО — комбінований зенітно-ракетний комплекс С-300/С-400", — йдеться у публікації.

Відомо, що таку систему знищили 2 червня за 50 кілометрів від кордону України, а його вартість оцінюють у 300-500 млн євро. Ймовірно, ЗСУ також уразили західною зброєю російський командний центр на схід від Бєлгорода, військовий склад у прикордонному місті Шебекіно та військову колону за 50 км від кордону в Курській області.

Раніше віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук показала фото знищеного комплексу С-300 у Росії.

Також у мережі з'явився супутниковий знімок, на якому видно згорілі пускові установки ЗРК С-300/400.