Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЗСУ знищили комплекс С-300 на території Росії — Верещук зробила заяву arrow

ЗСУ знищили комплекс С-300 на території Росії — Верещук зробила заяву

3 червня 2024 23:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ вдарили по С-300 у Росії
Знищений С-300. Фото: Telegram/Верещук
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На території Росії у понеділок, 3 червня, горів зенітно-ракетний комплекс С-300. По ньому завдали удару українські захисники.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

Читайте також:

ЗСУ знищили С-300 в Росії

"Гарно горить. Це російський С-300. На російській території", — йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що минуло лише кілька днів після дозволу на використання західної зброї по ворожій території.

null
Скриншот допису Верещук

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.

Також ми писали, що у Бєлгородській області стався вибух на складі з боєприпасами. Внаслідок інциденту було поранено семеро російських військових.

ППО
ракетний удар
обстріли
війна в Україні
Росія
Ірина Верещук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня