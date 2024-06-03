ЗСУ вдарили по С-300 у Росії

Знищений С-300. Фото: Telegram/Верещук

На території Росії у понеділок, 3 червня, горів зенітно-ракетний комплекс С-300. По ньому завдали удару українські захисники.

Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.

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"Гарно горить. Це російський С-300. На російській території", — йдеться у повідомленні.

Вона зазначила, що минуло лише кілька днів після дозволу на використання західної зброї по ворожій території.

Скриншот допису Верещук

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.