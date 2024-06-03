ЗСУ вдарили по С-300 у Росії

ЗСУ знищили комплекс С-300 на території Росії — Верещук зробила заяву
На території Росії у понеділок, 3 червня, горів зенітно-ракетний комплекс С-300. По ньому завдали удару українські захисники.
Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram.
ЗСУ знищили С-300 в Росії
"Гарно горить. Це російський С-300. На російській території", — йдеться у повідомленні.
Вона зазначила, що минуло лише кілька днів після дозволу на використання західної зброї по ворожій території.
Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.
Також ми писали, що у Бєлгородській області стався вибух на складі з боєприпасами. Внаслідок інциденту було поранено семеро російських військових.
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