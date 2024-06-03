ВСУ ударили по С-300 в России

Уничтоженный С-300. Фото: Telegram/Верещук

На территории России в понедельник, 3 июня, горел зенитно-ракетный комплекс С-300. По нему нанесли удар украинские защитники.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

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"Хорошо горит. Это российский С-300. На российской территории", — говорится в сообщении.

Она отметила, что прошло всего несколько дней после разрешения на использование западного оружия по вражеской территории.

Скриншот поста Верещук

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде подсчитали потери врага за неделю. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 военных России.