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Поблизу Вовчанська ЗСУ взяли в полон 60 окупантів, — ОСУВ Хортиця

3 червня 2024 22:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Сили оборони взяли в полон 60 військових Росії на Харківщині
Російські полонені. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. Так, Збройні сили України у неділю, 2 червня, захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі для LIGA.net.

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За словами Волошина, вчора бійці Сил оборони взяли 60 російських військових у полон поблизу Вовчанська. 

Також станом на 2 червня ЗСУ контролюють близько 70% території міста. У Вовчанську та околицях точаться жорстокі бої з ворогом.

"Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем", — сказав він.

Крім того, у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.

окупанти
Вовчанськ
Харківська область
полонені
війна в Україні
ЗСУ

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