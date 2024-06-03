Сили оборони взяли в полон 60 військових Росії на Харківщині

Російські полонені. Ілюстративне фото: AP

Російські загарбники продовжують наступальні дії на Харківську область. Так, Збройні сили України у неділю, 2 червня, захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі для LIGA.net.

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За словами Волошина, вчора бійці Сил оборони взяли 60 російських військових у полон поблизу Вовчанська.

Також станом на 2 червня ЗСУ контролюють близько 70% території міста. У Вовчанську та околицях точаться жорстокі бої з ворогом.

"Однак Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу закріпитися, і тримають загарбників під вогневим контролем", — сказав він.

Крім того, у Третій штурмовій бригаді підрахували втрати ворога за тиждень. Українським бійцям вдалося ліквідували ще понад 600 військових Росії.