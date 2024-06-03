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Вблизи Волчанская ВСУ взяли в плен 60 окуупантов, — ОСУВ Хортица

3 июня 2024 22:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Силы обороны взяли в плен 60 военных России в Харьковской области
Российские пленные. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковскую область. Так, Вооруженные силы Украины в воскресенье, 2 июня, захватили в плен около 60 оккупантов вблизи Волчанска.

Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии для LIGA.net.

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Взятие оккупантов в плен возле Волчанска

По словам Волошина, вчера бойцы Сил обороны взяли 60 российских военных в плен возле Волчанска.

Также на 2 июня ВСУ контролируют около 70% территории города. В Волчанске и окрестностях идут жестокие бои с врагом.

"Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться, и держат захватчиков под огневым контролем", — сказал он.

Кроме того, в Третьей штурмовой бригаде подсчитали потери врага за неделю. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 военных России.

оккупанты
Вовчанск
Харьковская область
пленные
война в Украине
ВСУ

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