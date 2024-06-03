Силы обороны взяли в плен 60 военных России в Харьковской области

Вблизи Волчанская ВСУ взяли в плен 60 окуупантов, — ОСУВ Хортица
Российские захватчики продолжают наступательные действия в Харьковскую область. Так, Вооруженные силы Украины в воскресенье, 2 июня, захватили в плен около 60 оккупантов вблизи Волчанска.
Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в комментарии для LIGA.net.
Взятие оккупантов в плен возле Волчанска
По словам Волошина, вчера бойцы Сил обороны взяли 60 российских военных в плен возле Волчанска.
Также на 2 июня ВСУ контролируют около 70% территории города. В Волчанске и окрестностях идут жестокие бои с врагом.
"Однако Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться, и держат захватчиков под огневым контролем", — сказал он.
Кроме того, в Третьей штурмовой бригаде подсчитали потери врага за неделю. Украинским бойцам удалось ликвидировать еще более 600 военных России.
Читайте Новини.LIVE!