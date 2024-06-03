На Бєлгородщині 3 червня сталася пожежа на складі з боєприпасами

Пожежа на складі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Бєлгородській області Росії у неділю, 2 червня, сталася пожежа на складі з боєприпасами. Внаслідок займання та детонації постраждали семеро російських військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ у понеділок, 3 червня.

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Так, вчора вдень поблизу хутора Гремучий Івнянського району Білгородської області у таборі російських військових пролунав вибух. Після цього на складі з боєприпасами розгорілася пожежа.

За даними ЗМІ, внаслідок детонації снарядів семеро російських військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх ушпиталили. Згідно з попередньою інформацією, причиною вибуху стало необережне поводження з боєприпасами.

Зазначимо, що хутір Гремучий розташований приблизно за 39 км на північ від Бєлгорода, а від кордону з Україною — понад 63 км.

Нагадаємо, 30 травня у Москві вирувала пожежа на машинобудівному заводі. Всередині будівлі, що палала, містилися місткості з легкозаймистою рідиною.

Також ми писали, що у Бєлгородській області зафіксували удар по російських комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворога атакували з реактивної артилерійської системи Himars.