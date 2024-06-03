В Белгородской области 3 июня произошел пожар на складе с боеприпасами

Пожар на складе. Иллюстративное фото: росСМИ

В Белгородской области России в воскресенье, 2 июня, произошел пожар на складе с боеприпасами. В результате возгорания и детонации пострадали семь российских военных.

Об этом сообщают российские СМИ в понедельник, 3 июня.

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Так, вчера днем возле хутора Гремучий Ивнянского района Белгородской области в лагере российских военных раздался взрыв. После этого на складе с боеприпасами разгорелся пожар.

По данным СМИ, в результате детонации снарядов семеро российских военных получили ранения разной степени тяжести, их госпитализировали. Согласно предварительной информации, причиной взрыва стало неосторожное обращение с боеприпасами.

Отметим, что хутор Гремучий находится примерно в 39 км к северу от Белгорода, а от границы с Украиной — более 63 км.

Напомним, 30 мая в Москве бушевал пожар на машиностроительном заводе. Внутри горящего здания содержались емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Также мы писали, что в Белгородской области зафиксировали удар по российским комплексам С-300 и С-400. Вероятно, технику врага атаковали из реактивной артиллерийской системы Himars.