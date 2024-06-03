Під Бєлгородом 3 червня вдарили по російських ЗРК С-300 та С-400

Наслідки удару по російських ЗРК. Фото: росЗМІ

У Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.

Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 3 червня.

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У мережі опублікували кадри уражених російських пускових установок зенітно-ракетного комплексу. Окупанти застосовували їх для ударів по Харкову та області.

За інформацією ЗМІ, удар завдали з РСЗВ HIMARS.

Нагадаємо, 2 червня росіяни в Бєлгороді на вулиці знаходили нібито уламки збитих безпілотників. Таким чином, у місті начебто працювали сили протиповітряної оборони.

Також у Бєлгороді в ніч проти суботи, 1 червня, гриміли вибухи. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.