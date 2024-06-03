Під Бєлгородом 3 червня вдарили по російських ЗРК С-300 та С-400

У Бєлгородській області зафіксували удар з HIMARS по російських ЗРК — що відомо
У Бєлгородській області зафіксували удар по російських зенітно-ракетних комплексах С-300 та С-400. Ймовірно, техніку ворогу атакували з реактивної артилерійської системи Himars.
Про це повідомляють росЗМІ у понеділок, 3 червня.
Удар по російських ЗРК під Бєлгородом
У мережі опублікували кадри уражених російських пускових установок зенітно-ракетного комплексу. Окупанти застосовували їх для ударів по Харкову та області.
За інформацією ЗМІ, удар завдали з РСЗВ HIMARS.
Нагадаємо, 2 червня росіяни в Бєлгороді на вулиці знаходили нібито уламки збитих безпілотників. Таким чином, у місті начебто працювали сили протиповітряної оборони.
Також у Бєлгороді в ніч проти суботи, 1 червня, гриміли вибухи. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.
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