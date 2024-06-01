Вибухи в Бєлгороді РФ зараз 1 червня

Вибухи в Бєлгороді вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

У російському Бєлгороді прогриміли вибухи в ніч проти суботи, 1 червня. Зі слів очевидців, було чути близько 20 вибухів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Бєлгороді 1 червня

Так, місцеві пабліки зазначають, що в Бєлгороді нібито працюють сили ППО. Таким чином в небі над містом пролунали близько 20 вибухів.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Белгородский Осведомитель"

Наразі місцева влада ще не прокоментувала ситуацію.

Нагадаємо, що в Росії в ніч проти п'ятниці, 31 травня, була масована атака безпілотників. Попри те, що сили ППО нібито збили всі повітряні цілі, у Краснодарському краї пошкоджено нафтобазу.

Також лунали вибухи на території тимчасово окупованого Криму вночі проти четверга, 30 травня. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

Додамо, що вибух чули й в окупованому Київському районі Донецька на військовій базі росіян у середу, 29 травня. Внаслідок цього було повністю знищено будівлю "Донбассгражданпроєкту", яка слугувала базою для окупаційних сил.