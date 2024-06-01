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Около 20 взрывов в Белгороде — россияне жалуются на атаку

1 июня 2024 01:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Белгороде РФ сейчас 1 июня
Взрывы в Белгороде ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В российском Белгороде прогремели взрывы в ночь на субботу, 1 июня. По словам очевидцев, было слышно около 20 взрывов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Белгороде 1 июня

Так, местные паблики отмечают, что в Белгороде работают силы ПВО. Таким образом, в небе над городом прогремели около 20 взрывов.

Взрывы в Белгороде 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Белгородский Осведомитель"

Пока местные власти еще не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в России в ночь на пятницу, 31 мая, была массированная атака беспилотников. Несмотря на то, что силы ПВО якобы сбили все воздушные цели, в Краснодарском крае повреждена нефтебаза.

Также раздавались взрывы на территории временно оккупированного Крыма в ночь на четверг, 30 мая. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".

Добавим, что взрыв был слышен и в оккупированном Киевском районе Донецка на военной базе россиян в среду, 29 мая. В результате было полностью уничтожено здание "Донбассгражданпроекта", которое служило базой для оккупационных сил.

взрыв
ПВО
Белгородская область
Россия
атака
Бєлгород

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