Вночі 31 травня горіла нафтобаза у Краснодарському країн

Пожежа на нафтобазі. Фото: росЗМІ

У Росії в ніч на 31 травня була масована атака безпілотників, сили ППО нібито збили всі повітряні цілі. Водночас у Краснодарському краї пошкоджено нафтобазу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Вночі у декількох муніципалітетах Краснодарського краю жителі чули вибухи. Губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв писав, що нібито було "відбито масовану атаку дронів".

"Одразу в кількох муніципалітетах краю цієї ночі відбито масовану атаку безпілотників. Усі вони придушені силами ППО", — зазначив він.

Дим в небі після вибуху. Фото: росЗМІ

Однак внаслідок обстрілу в Темрюкському районі пошкоджено інфраструктуру нафтобази. Там були пошкоджені та горіли три цистерни з нафтопродуктами.

Також відомо, що постраждали співробітники нафтобази, їм надають медичну допомогу, а решту працівників — евакуювали.

Наслідки атаки. Фото: росЗМІ

Як зазначають місцеві Telegram-канали, з цієї нафтобази окупанти постачають паливо для армії у Криму та на захоплених територіях Херсонської й Запорізької областей України.

Раніше ми писали, що вибухи було чутно і в Керчі у тимчасово окупованому Криму. Місцеві писали про пожежу у порту "Кавказ", що знаходиться по іншу сторону Керченського мосту.

Крім того, у ніч на 30 травня на території Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".