Ночью 31 мая горела нефтебаза в Краснодарских странах.

Пожар на нефтебазе. Фото: росСМИ

В России в ночь на 31 мая была массирована атака беспилотников, силы ПВО якобы сбили все воздушные цели. В то же время в Краснодарском крае повреждена нефтебаза.

Об этом пишут российские СМИ.

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Ночью в нескольких муниципалитетах Краснодарского края жители слышали взрывы. Губернатор российского региона Вениамин Кондратьев писал, что якобы была "отбита массированная атака дронов".

"Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО", — отметил он.

Дым в небе после взрыва. Фото: росСМИ

Однако в результате обстрела в Темрюкском районе повреждена инфраструктура нефтебазы. Там были повреждены и горели три цистерны с нефтепродуктами.

Также известно, что пострадали сотрудники нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, а остальных — эвакуировали.

Последствия атаки. Фото: росСМИ

Как отмечают местные Telegram-каналы, из этой нефтебазы оккупанты поставляют топливо для армии в Крыму и на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины.

Ранее мы писали, что взрывы были слышны и в Керчи во временно оккупированном Крыму. Местные писали о пожаре в порту "Кавказ", который находится по другую сторону Керченского моста.

Кроме того, в ночь на 30 мая на территории Крыма раздавались взрывы. В результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец".