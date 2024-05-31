Вибухи в Криму в ніч на 31 травня

Порт "Кавказ". Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованому Криму в ніч на п'ятницю, 31 травня, було чутно серію вибухів. Також сталася пожежа у порту неподалік Керченського моста.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Криму 31 травня

Близько 02:00 у Керчі місцеві почали чути перші вибухи. Як зазначали проукраїнські активісти, розпочалася пожежа у порту Кавказ, який знаходиться на іншому березі від півострова, неподалік Кримського моста — у Темрюцькому районі Краснодарського краю Росії.

Губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв писав про атаку безпілотників.

"Одразу в кількох муніципалітетах краю цієї ночі відбито масовану атаку безпілотників. Усі вони придушені силами ППО", — зазначив він.

Зокрема, у Темрюцькому районі від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази: пошкоджено і горіли три цистерни з нафтопродуктами.

Відомо про постраждалих співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу.

Пожежа в порту. Фото: Крымский ветер

Як пишуть у соцмережах, з цієї нафтобази росіяни постачають паливо для армії у Криму та на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей.

Пожежу в порту Кавказ видно на супутникових знімках.

Пожежа у порту. Фото: Крымский ветер

Пожежа у порту. Фото: Крымский ветер

Нагадаємо, у ніч на 30 травня на території Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".

Також ми писали, що 24 травня було уражено вузол зв'язку росіян в Алушті. Ця частина була дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.