Вибухи в Криму в ніч на 31 травня

У Криму вночі лунала серія потужних вибухів — горів важливий порт
У тимчасово окупованому Криму в ніч на п'ятницю, 31 травня, було чутно серію вибухів. Також сталася пожежа у порту неподалік Керченського моста.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Криму 31 травня
Близько 02:00 у Керчі місцеві почали чути перші вибухи. Як зазначали проукраїнські активісти, розпочалася пожежа у порту Кавказ, який знаходиться на іншому березі від півострова, неподалік Кримського моста — у Темрюцькому районі Краснодарського краю Росії.
Губернатор російського регіону Веніамін Кондратьєв писав про атаку безпілотників.
"Одразу в кількох муніципалітетах краю цієї ночі відбито масовану атаку безпілотників. Усі вони придушені силами ППО", — зазначив він.
Зокрема, у Темрюцькому районі від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази: пошкоджено і горіли три цистерни з нафтопродуктами.
Відомо про постраждалих співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу.
Як пишуть у соцмережах, з цієї нафтобази росіяни постачають паливо для армії у Криму та на окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей.
Пожежу в порту Кавказ видно на супутникових знімках.
Нагадаємо, у ніч на 30 травня на території Криму лунали вибухи. Внаслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець".
Також ми писали, що 24 травня було уражено вузол зв'язку росіян в Алушті. Ця частина була дуже важливим пунктом зв'язку та управління ворога на півострові.
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