У Криму прозвучали потужні вибухи — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: severreal.org

У тимчасово окупованому Криму ввечері у четвер, 23 травня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, в Алушті є кілька прильотів, у інших містах також було чутно вибухи.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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Вибухи у Криму 23 травня

У соціальних мережах з’являється інформація про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони Росії у таких містах, як Севастополь, Сімферополь, Саки, Євпаторія, Алушта, Джанкой та Гвардійське. Окупанти наразі не надали офіційних коментарів щодо цих інцидентів.

Нагадаємо, у Криму уночі 15 травня було гучно. Зокрема, вибухи лунали поблизу Севастополя у районі аеродрому "Бельбек".

Раніше ми писали, що під час нічних вибухів російська влада у Криму повідомила про тимчасове перекриття Кримського мосту.

Перед цим 13 травня у Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет Storm Shadow над територією півострова.

До слова, останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ.