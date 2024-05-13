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У Росії заявили про нічну атаку дронів та ракет Storm Shadow у Криму

13 травня 2024 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Росії заявили про нічну атаку дронів та ракет Storm Shadow у Криму
Дим внаслідок атаки дронами у Криму. Фото ілюстративне: соцмережі
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Міністерстві оборони Росії заявили про атаку безпілотників та ракет над територією Криму уночі 13 травня. Водночас повітряну тривогу на півострові не оголошували. 

Про це йдеться у повідомленні МО РФ.

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Атака безпілотників та ракет у Криму

Зазначається, що російська система протиповітряної оборони знищила чотири авіаційні керовані ракети Storm Shadow і сім БПлА, тип яких не уточнюють. Однак, за даними місцевих пабліків, повітряну тривогу на півострові не оголошували.

Разом із тим, окупанти вже два рази перекривали Кримський міст за ранок. 

Крім того, як повідомили у Міноборони РФ, вибухи цієї ночі лунали у Бєлгородській , Курській та Липецькій областях. 

Атака у Криму
Скриншот
Ситуація в Криму
Скриншот

 

Нагадаємо, останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають.

До слова, у ніч проти 13 травня в Липецькій області Росії сталася пожежа на електропідстанції. Влада області повідомила, що причиною стала атака дронів.

Перед цим, 12 травня, у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

війна
Крим
росіяни
безпілотники
обстріли
окупанти
ракети
війна в Україні

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