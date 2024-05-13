В России заявили о ночной атаке дронов и ракет Storm Shadow в Крыму

Дым в результате атаки дронами в Крыму. Фото иллюстративное: соцсети

В Министерстве обороны России заявили об атаке беспилотников и ракет над территорией Крыма в ночь на 13 мая. В то же время воздушную тревогу на полуострове не объявляли.

Об этом говорится в сообщении МО РФ.

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Отмечается, что российская система противовоздушной обороны уничтожила четыре авиационных управляемых ракет "Storm Shadow" и семь БПлА, тип которых не уточняют. Однако, по данным местных пабликов, воздушная тревога на полуострове не была объявлена.

Вместе с тем, оккупанты уже два раза перекрывали Крымский мост за утро.

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, взрывы этой ночью раздавались в Белгородской, Курской и Липецкой областях.

Скриншот

Скриншот

Напомним, в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, сейчас он почти не используется в целях РФ. По информации военных, мост очень часто перекрывают.

К слову, в ночь на 13 мая в Липецкой области России произошел пожар на электроподстанции. Власти области сообщили, что причиной стала атака дронов.

Перед этим, 12 мая, в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.