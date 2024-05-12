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У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду

12 травня 2024 13:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду
Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду. Це сталося під час розбору завалів.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 травня.

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Падіння даху в Бєлгороді

За інформацією росЗМІ, під завали могли потрапити декілька рятувальників, які розбирали наслідки обвалення частини будинку.

Наслідки вибухи в Бєлгороді
Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
Вибухи в Бєлгороді — зруйновано під'їзд
Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наразі рятувальники МНС Росії проводять пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення.

Зруйнований під'їзд у Бєлгороді
Розбір завалів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.

Також 11 травня у Бєлгороді було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.

росія
вибух
росіяни
Бєлгородська область
Білгород

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