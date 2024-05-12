Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду. Це сталося під час розбору завалів.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 травня.

Читайте також:

Увага! Відео 18+, містить ненормативну лексику!

Падіння даху в Бєлгороді

За інформацією росЗМІ, під завали могли потрапити декілька рятувальників, які розбирали наслідки обвалення частини будинку.

Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Наразі рятувальники МНС Росії проводять пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення.

Розбір завалів у Бєлгороді. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.

Також 11 травня у Бєлгороді було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.