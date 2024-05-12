У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду
12 травня 2024 13:17
Зруйнований під'їзд у Бєлгороді. Фото: росЗМІ
У Бєлгороді впав дах зруйнованого під'їзду. Це сталося під час розбору завалів.
Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 травня.
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Падіння даху в Бєлгороді
За інформацією росЗМІ, під завали могли потрапити декілька рятувальників, які розбирали наслідки обвалення частини будинку.
Наразі рятувальники МНС Росії проводять пошуково-рятувальні роботи на місці обвалення.
Нагадаємо, 12 травня у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки.
Також 11 травня у Бєлгороді було чутно звуки вибухів. У місті повідомляють про "прильоти" внаслідок атаки.
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