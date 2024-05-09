Обстріли Бєлгорода вночі 9 травня

Наслідки обстрілу у Бєлгороді. Фото: Telegram/Настоящий Гладков

Минулої ночі у російській Бєлгородській області кілька разів вмикали повітряну тривогу. Вранці 9 травня жителі Бєлгорода почали викладати в мережу знімки, на яких видно наслідки обстрілів.

Про атаки в регіоні також повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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За даними російської влади, під час обстрілів постраждали вісім осіб, четверо з них — у лікарні.

У своєму Telegram Гладков написав, що у Бєлгороді внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування у 19 багатоквартирних будинках, одному приватному житловому будинку, пошкоджені автомобілі. На місцях працюють оперативні служби та комунальники.

Також люди діляться відеокадрами нічного обстрілу.

Ми також писали про вибухи у Бєлгородській області 26 квітня. Губернатор регіону В'ячеслав Гладков попередив місцевих про ракетну небезпеку.

Нагадаємо, 7 квітня внаслідок атаки у селищі Ленінське Бєлгородської області на одному з приватних житлових будинків спалахнув дах. А у селі Дронівка — згоріли 4 авто й пошкоджена лінія газопередачі.