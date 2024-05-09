Обстрелы Белгорода ночью 9 мая

В России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области
Минувшей ночью в российской Белгородской области несколько раз включали воздушную тревогу. Утром 9 мая жители Белгорода начали выкладывать в сеть снимки, на которых видны последствия обстрелов.
Об атаках в регионе также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Жители Белгорода жалуются на обстрелы и разрушения в городе
По данным российских властей, во время обстрелов пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.
В своем Telegram Гладков написал, что в Белгороде в результате обстрела зафиксированы разрушения в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, повреждены автомобили. На местах работают оперативные службы и коммунальщики.
Также люди делятся видеокадрами ночного обстрела.
Мы также писали о взрывах в Белгородской области 26 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местное население о ракетной опасности.
Напомним, 7 апреля в результате атаки в поселке Ленинское Белгородской области на одном из частных жилых домов вспыхнула крыша. А в селе Дроновка сгорели 4 авто и повреждена линия газопередачи.
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