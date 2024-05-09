Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области arrow

В России заявили о сильных обстрелах в Белгородской области

9 мая 2024 06:27
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Обстрелы Белгорода ночью 9 мая
Последствия обстрелов в Белгороде. Фото: Telegram/Настоящий Гладков
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Минувшей ночью в российской Белгородской области несколько раз включали воздушную тревогу. Утром 9 мая жители Белгорода начали выкладывать в сеть снимки, на которых видны последствия обстрелов.

Об атаках в регионе также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Читайте также:

Жители Белгорода жалуются на обстрелы и разрушения в городе

По данным российских властей, во время обстрелов пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.

В своем Telegram Гладков написал, что в Белгороде в результате обстрела зафиксированы разрушения в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, повреждены автомобили. На местах работают оперативные службы и коммунальщики.

Также люди делятся видеокадрами ночного обстрела.

Мы также писали о взрывах в Белгородской области 26 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местное население о ракетной опасности.

Напомним, 7 апреля в результате атаки в поселке Ленинское Белгородской области на одном из частных жилых домов вспыхнула крыша. А в селе Дроновка сгорели 4 авто и повреждена линия газопередачи.

война
обстрелы
Бєлгород

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом