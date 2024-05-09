Обстрелы Белгорода ночью 9 мая

Последствия обстрелов в Белгороде. Фото: Telegram/Настоящий Гладков

Минувшей ночью в российской Белгородской области несколько раз включали воздушную тревогу. Утром 9 мая жители Белгорода начали выкладывать в сеть снимки, на которых видны последствия обстрелов.

Об атаках в регионе также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По данным российских властей, во время обстрелов пострадали восемь человек, четверо из них — в больнице.

В своем Telegram Гладков написал, что в Белгороде в результате обстрела зафиксированы разрушения в 19 многоквартирных домах, одном частном жилом доме, повреждены автомобили. На местах работают оперативные службы и коммунальщики.

Также люди делятся видеокадрами ночного обстрела.

Мы также писали о взрывах в Белгородской области 26 апреля. Губернатор региона Вячеслав Гладков предупредил местное население о ракетной опасности.

Напомним, 7 апреля в результате атаки в поселке Ленинское Белгородской области на одном из частных жилых домов вспыхнула крыша. А в селе Дроновка сгорели 4 авто и повреждена линия газопередачи.