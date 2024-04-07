У Бєлгороді жаліються на атаку безпілотників — які наслідки

Пошкоджений автомобіль у Бєлгороді. Фото ілюстративне: t.me/bazabazon

Кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів.

Про атаку повідомив у неділю, 7 квітня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

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У своєму Telegram Гладков зазначає, що внаслідок атаки у селищі Ленінське Шебекинського міського округу на одному з приватних житлових будинків спалахнув дах. А у селі Дронівка — згоріли 4 авто й пошкоджена лінія газопередачі.



Скриншот з Telegram/Настоящий Гладков

У повідомленні також зазначається, що оперативні та аварійні служби почнуть ліквідовувати наслідки атаки у світлу пору доби.

Нагадаємо, з перехоплення ГУР стало відомо, як переселенець із Бєлгорода скаржиться на погані умови життя в Тайзі.

Раніше, 1 квітня, в російському Бєлгороді лунали вибухи. Містяни повідомляли про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж.