Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Бєлгороді жаліються на атаку безпілотників — які наслідки arrow

У Бєлгороді жаліються на атаку безпілотників — які наслідки

7 квітня 2024 05:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У Бєлгороді жаліються на атаку безпілотників — які наслідки
Пошкоджений автомобіль у Бєлгороді. Фото ілюстративне: t.me/bazabazon
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів. 

Про атаку повідомив у неділю, 7 квітня, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Читайте також:

Ніхто не постраждав, російський губернатор порахував збитки 

У своєму Telegram Гладков зазначає, що внаслідок атаки у селищі Ленінське Шебекинського міського округу на одному з приватних житлових будинків спалахнув дах. А у селі Дронівка — згоріли 4 авто й пошкоджена лінія газопередачі. 
 

null
Скриншот з Telegram/Настоящий Гладков

У повідомленні також зазначається, що оперативні та аварійні служби почнуть ліквідовувати наслідки атаки у світлу пору доби.

Нагадаємо, з перехоплення ГУР стало відомо, як переселенець із Бєлгорода скаржиться на погані умови життя в Тайзі.

Раніше, 1 квітня, в російському Бєлгороді лунали вибухи. Містяни повідомляли про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж. 

безпілотники
Бєлгородська область
Бєлгород

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку