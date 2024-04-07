В Белгороде жалуются на атаку беспилотников — какие последствия

Поврежденный автомобиль в Белгороде. Фото иллюстративное: t.me/bazabazon

Несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

Об атаке сообщил в воскресенье, 7 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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В своем Telegram Гладков отмечает, что в результате атаки в поселке Ленинское Шебекинского городского округа на одном из частных жилых домов вспыхнула крыша. А в селе Дроновка сгорели 4 авто и повреждена линия газопередачи.

Скриншот из Telegram/Настоящий Гладков

В сообщении также отмечается, что оперативные и аварийные службы начнут ликвидировать последствия атаки в светлое время суток.

Напомним, в перехвате ГУР стало известно, как переселенец из Белгорода жалуется на плохие условия жизни в Тайге.

Ранее, 1 апреля, в российском Белгороде раздавались взрывы. Горожане сообщали о "прилетах", в городе возникло несколько пожаров.