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Дощ з уламків, пошкоджені будинки та авто — що відомо про атаку на Бєлгородську область

29 березня 2024 03:40
оновлено: 03:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Дощ з уламків, пошкоджені будинки та авто — що відомо про атаку на Бєлгородську область
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У російській Бєлгородській області в ніч проти п'ятниці, 29 березня, лунали вибухи. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, будинки та автівки, утворились вирви, вулиці всіяли розкидані уламки.

Про це повідомляють росЗМІ в Telegram.

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Вибухи в Бєлгороді 29 березня

За словами очевидців, внаслідок атаки на Бєлгородську область один зі снарядів влучив у будинок. Повибивало вікна, побило авто, на вулицях лежать уламки снарядів.

Увага! 18+ На відео присутня ненормативна лексика.

Пошкоджені вікна в Бєлгородській області
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області
Пошкоджені вікна в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Також очевидці повідомляли про "дощі з уламків снарядів".

 

Зокрема, утворилася вирва від влучання внаслідок нічної атаки на місто.

 

Очевидці в мережі діляться кадрами знайдених на вулиці уламків снарядів.

Уламок снаряда в Бєлгородській області
Уламок снаряда в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
Уламок снаряда в Бєлгородській області
Уламок снаряда в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
Уламок снаряда в Бєлгородській області
Уламок снаряда в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Оновлено 03:45. З'явилися ще кадри з місць наслідків обстрілу в Бєлгородській області.

Наслідки обстрілу Бєлгородської області
Наслідки обстрілу Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
Наслідки обстрілу Бєлгородської області
Наслідки обстрілу Бєлгородської області. Фото: росЗМІ
Наслідки обстрілу Бєлгородської області
Наслідки обстрілу Бєлгородської області. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в середу, 27 березня, знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі.

Також ми писали, що вибухи у Бєлгородській області Росії лунали ввечері у вівторок, 26 березня. Регіон був під обстрілом.

Додамо, що нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов нарвався на гнів з боку мешканців Бєлгорода. Це сталося після того, як він назвав їхні скарги на обстріли "мерзенною істерикою". 

авто
обстріли
Бєлгородська область
будинок
Бєлгород
Росія
атака

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