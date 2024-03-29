Дощ з уламків, пошкоджені будинки та авто — що відомо про атаку на Бєлгородську область
У російській Бєлгородській області в ніч проти п'ятниці, 29 березня, лунали вибухи. У регіоні було оголошено ракетну небезпеку. Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна, будинки та автівки, утворились вирви, вулиці всіяли розкидані уламки.
Про це повідомляють росЗМІ в Telegram.
Вибухи в Бєлгороді 29 березня
За словами очевидців, внаслідок атаки на Бєлгородську область один зі снарядів влучив у будинок. Повибивало вікна, побило авто, на вулицях лежать уламки снарядів.
Увага! 18+ На відео присутня ненормативна лексика.
Також очевидці повідомляли про "дощі з уламків снарядів".
Зокрема, утворилася вирва від влучання внаслідок нічної атаки на місто.
Очевидці в мережі діляться кадрами знайдених на вулиці уламків снарядів.
Оновлено 03:45. З'явилися ще кадри з місць наслідків обстрілу в Бєлгородській області.
Нагадаємо, що в російському Бєлгороді в середу, 27 березня, знову відбулася серія вибухів, після чого на вулицях почали горіти автомобілі.
Також ми писали, що вибухи у Бєлгородській області Росії лунали ввечері у вівторок, 26 березня. Регіон був під обстрілом.
Додамо, що нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов нарвався на гнів з боку мешканців Бєлгорода. Це сталося після того, як він назвав їхні скарги на обстріли "мерзенною істерикою".
Читайте Новини.LIVE!