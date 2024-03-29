Дождь из осколков, поврежденные дома и авто — что известно об атаке на Белгородскую область
В российской Белгородской области в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрывы. В регионе была объявлена ракетная опасность. В результате обстрела повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.
Об этом сообщают росСМИ в Telegram.
Взрывы в Белгороде 29 марта
По словам очевидцев, в результате атаки на Белгородскую область один из снарядов попал в здание. Выбило окна, побило авто, на улицах лежат обломки снарядов.
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Также очевидцы сообщали о "дожде из обломков снарядов".
В частности, образовалась воронка от попадания в результате ночного обстрела города.
Очевидцы в сети делятся кадрами найденных на улице обломков снарядов.
Обновлено 03:45. Появились еще кадры из мест последствий обстрела в Белгородской области.
Напомним, что в российском Белгороде в среду, 27 марта, снова произошла серия взрывов, после чего на улицах начали гореть автомобили.
Также мы писали, что взрывы в Белгородской области России раздавались вечером во вторник, 26 марта. Регион был под обстрелом.
Добавим, что недавно российский пропагандист Владимир Соловьев нарвался на гнев со стороны жителей Белгорода. Это произошло после того, как он назвал их жалобы на обстрелы "гнусной истерикой".
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