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Переселенець із Бєлгорода скаржиться на погані умови життя в Тайзі — перехоплення ГУР

7 квітня 2024 02:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Переселенець із Бєлгорода скаржиться на погані умови життя в Тайзі — перехоплення ГУР
Евакуація людей із Бєлгорода. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову одного з евакуйованих із російського міста Бєлгород до Тайги. Чоловік поскаржився на погані умови життя на новому місці та невиконані обіцянки влади.

Про це ГУР МОУ повідомляє в Telegram у суботу, 6 квітня.

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За словами бєлгородця, йому як і іншим евакуйованим до Тайги через обстріли міста обіцяли безкоштовно видати ліки та одяг, однак немає ні того, ні іншого. До того ж ймовірно переселенців контролюють прикордонники з собаками.

"А тут теж першого ж дня і пігулки дамо, і все на світі. Ні пігулок, ні одягу, нічого, ще й кричать із собакою: туди не ходіть, сюди не ходіть..." — скаржиться чоловік.

Харчування евакуйованих теж не вирізняється різноманітністю — "ложка картоплі" або гречка, яку, за словами переселенця, дають часто.

"Ну, ніби годують нормально, але порції дитячі", — нарікає він.

До того ж в Тайзі тяжкі умови для життя. Як розповідає бєлгородець, як тільки зайде сонце стає нестерпно холодно.

Коли його співрозмовник ймовірно спитав, чи можуть вони обирати місце, куди евакуюватися, чоловік відповів неоднозначно, натякаючи, що обрати не можна. В Тайзі в основному самі бєлгородці.

Нагадаємо, що в Легіоні "Свобода Росії" закликали цивільних до евакуації з Бєлгорода та Курська, однак російська влада перешкоджає виїзду мешканців прикордонних регіонів, зокрема з Бєлгородської області.

Міноборони
евакуація
ГУР
Бєлгород
Росія

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